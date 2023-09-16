رئيس هيئة الترفيه: موسم الرياض سيخلق أكثر من 200 ألف وظيفة

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض بنسخته الرابعة يستهدف خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتمكين نحو 2000 شركة محلية ودولية.

وأضاف أن موسم الرياض 2023 يشهد تواجد منطقة جديدة باسم "Wonder Garden” على طريق الملك سلمان شمال الرياض وهي منطقة ترفيهية متكاملة.

عاجل 🔴 موسم الرياض 2023 يشهد تواجد منطقة جديدة باسم "Wonder Garden” على طريق الملك سلمان شمال الرياض وهي منطقة ترفيهية متكاملة .#RiyadhSeason

#موسم_الرياض#BigTime pic.twitter.com/8DNAuQCsCQ — خبر عاجل (@AJELNEWS24) September 16, 2023

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة.

وقال آل الشيخ، إن حفل افتتاح موسم الرياض، سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم.

وأضاف أن موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة جاء بهوية ابتكارية وجديدة تحت شعار"BigTime".

وأشار إلى أنه سيتم في موسم الرياض تمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية، لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميزاً حول العالم على مساحة تتجاوز 7 مليون متر مربع.

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