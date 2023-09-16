متحف لأساطير كرة القدم في موسم الرياض 2023

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن موسم الرياض 2023 يشمل متحف أساطير كرة القدم ويعد الأكبر في العالم، ويحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة في العالم وهو الثاني بعد فرع مدريد.

وأضاف أن موسم الرياض 2023 يشهد كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر وفريق عالمي بنظام الدوري ومباريات عالمية أخرى إضافة إلى مهرجان المصارعة.

وأشار إلى أن موسم الرياض 2023 يشمل متحف وتجربة CR7 صمم بطريقة عصرية حول شخصية الأسطورة كريستيانو رونالدو وقصة حياته ويحتوي على جوائزه وألقابه الشخصية.

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