الإعلان عن إقامة كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر ونادٍ عالمي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة نسخة ثانية من كأس موسم الرياض ضمن موسم الرياض في نسخته الرابعة لعام 2023.

ويشهد كأس موسم الرياض هذا العام مشاركة الهلال والنصر وفريق عالمي، على أن تخوض الفرق الثلاثة دوري من دور واحد، إضافة إلى إقامة مباريات عالمية أخرى.

وكانت النسخة الأولى من كأس موسم الرياض أقيمت بين فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في يناير الماضي، فيما فاز الفريق الفرنسي وقتها بنتيجة 5-4.

وكشف آل الشيخ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عن أبرز تفاصيل ومناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة، والذي سيكون بهوية ابتكارية وجديدة تحت شعار "BigTime"، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح سيقام يوم 28 أكتوبر المقبل.

إطلاق فيديو موسم الرياض بهويته الجديدة 2023

تجارب وفعاليات ترفيهية عالمية للحظات استثنائية#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/1hyRhq4wKF — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) September 16, 2023

وأشار آل الشيخ إلى أن "بوليفارد سيتي" ستستقبل زوارها من عشاق كرة القدم بـ"متحف ليجيند"، وهو أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، إذ يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الأول في العالم بعد فرع مدريد.

وستضم المنطقة أيضًا أول ناد رياضي مختص برياضة الملاكمة، بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون، لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم.

كما سيستضيف الموسم أكبر مهرجانات المصارعة في العالم "كراون جول" بمشاركة البطل العالمي جون سينا.