جوارديولا: دوكو فاجئني.. ويجب التحلي بالصبر

أثنى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على تأثير جيريمي دوكو، لاعب الفريق، بعدما تمكن اللاعب المنضم حديثا للفريق، من رين الفرنسي، من تسجيل هدفه الأول مع مانشستر سيتي ليساعد الفريق للفوز على ويستهام 3 / 1 اليوم السبت.

وقال المدير الفني، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" إنه لم يتوقع مثل هذا التأثير الفوري من اللاعب دوكو /21 عاما/ الذي انضم لمانشستر سيتي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية باسبوع، وكان يخشى من عدم تقديم اللاعب لأدائه المعهود خاصة بعدما شارك أمام فولهام في المباراة التي أقيمت قبل فترة روزنامة المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.

وقال جوارديولا :"كنت في برشلونة، وكان لدي شعور أنه قدم مستوى أقل من إمكانياته . كان قد وصل للتو، تدرب ليومين أو ثلاثة، مع فريق فاز بالثلاثية. ربما هذا ما جعل مستواه متذبذب في البداية".

وأضاف :" ولكن اليوم، لا. قلت له استخدم مهاراتك كجناح. في المواجهات الفردية أو عندما تصبح في مواجهة لاعبين. إذا لم تشعر بأنه يمكنك المرور مرر الكرة ليوشكو جفارديول وألعب مرة أخرى".

وأكد :" اليوم، كان مذهلا منذ الدقيقة الأولى، شرس ، ولديه إصرار كبير، دخل منطقة الجزاء عدة مرات. قام بعمل العديد من الأشياء الجيدة. سعيد للغاية بأدائه. كنا نعتقد أن المهارة موجودة واليوم بدأ إثبات ذلك".

وأكد :" عندما تتعاقد مع لاعب صغير في السن مثله لعدة سنوات، يجب أن تكون صبورا. لم نكن نتوقع، ولم أتوقع أن يلعب مع مانشستر سيتي بالطريقة التي لعب بها اليوم في ثاني مبارياته".