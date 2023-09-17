تقرير أممي: أكثر من 11 ألفا قتيل في درنة الليبية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأحد، أن عدد الضحايا في مدينة درنة الليبية تجاوز 11 ألف قتيل، جراء الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد بعد العاصفة دانيال، وذلك نقلاً عن الهلال الأحمر الليبي.

وذكر التقرير الأممي أن أكثر من 10,100 شخص لا يزالون في عداد المفقودين في درنة، مضيفًا أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

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وحذر التقرير الأممي، من احتمالية ارتفاع تلك الأعداد بشكل كبير موضحًا أن المدينة تعاني من مشكلات حادة في نقص المياه ومخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر.