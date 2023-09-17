متحف خاص لكريستيانو رونالدو في موسم الرياض

سيضم موسم الرياض متحفا خاصا بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر ومنتخب البرتغال.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة نسخة ثانية من كأس موسم الرياض ضمن موسم الرياض في نسخته الرابعة لعام 2023.

وسيضم موسم الرياض متحفا لكريستيانو رونالدو، مصمم بطريقة عصرية حول شخصية كريستيانو رونالدو، وقصة حياته ويحتوي على جميع ألقابه وجوائزه الشخصية.

إطلاق فيديو موسم الرياض بهويته الجديدة 2023

تجارب وفعاليات ترفيهية عالمية للحظات استثنائية#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/1hyRhq4wKF — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) September 16, 2023

وأشار تركي آل الشيخ إلى أن "بوليفارد سيتي" ستستقبل زوارها من عشاق كرة القدم بـ"متحف ليجيند"، وهو أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم.

ويحتوي المتحف على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الأول في العالم بعد فرع مدريد.

من جانبه، يشهد كأس موسم الرياض هذا العام مشاركة الهلال والنصر وفريق عالمي، على أن تخوض الفرق الثلاثة دوري من دور واحد، إضافة إلى إقامة مباريات عالمية أخرى.

وكانت النسخة الأولى من كأس موسم الرياض أقيمت بين فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في يناير الماضي، فيما فاز الفريق الفرنسي وقتها بنتيجة 5-4.