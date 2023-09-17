أمانة الطائف تفعِّل خطط الطوارئ في التعامل مع الحالة المطرية

أعلنت أمانة الطائف اليوم الأحد، عن تفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقًا في التعامل بشكل مباشر مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد الكثيف، والتي تشهدها المحافظة منذ عدة أيام.

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ونشرت أمانة الطائف فرق العمل الميدانية المكوَّنة من العمالة والمعدات والآليات على مستوى نطاق جميع البلديات الفرعية والمرتبطة؛ لإزالة مخلَّفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أي أضرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكسح التجمعات المائية، وضمان انسيابية الحركة المرورية بالمواقع كافة، وقت هطول الأمطار.

رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين

وبثت أمانة الطائف عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية ووقائية وتحذيرات للمواطنين والمقيمين للمحافظة على السلامة والابتعاد عن المناطق المنخفضة وأماكن تجمّعات المياه وبطون الأودية في مثل هذه الأجواء المتقلبة، والابتعاد على مصادر التيار الكهربائي، وعدم الخروج الى المساحات المفتوحة وقت هطول الأمطار حتى لا يتعرض الشخص لأخطار الصواعق، والإبتعاد عن المستنقعات التي تتشكل عقب هطول الأمطار، ومنع الأطفال من السباحة فيها.

#أمانة_الطائف | عند هطول الأمطار لاتقترب من التمديدات أو الأجهزة الكهربائية

المبللة أو أعمدة الانارة #توعية pic.twitter.com/R4FhFJqZIx — أمانة الطائف (@tc_gov) September 16, 2023

وحثت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه الفترة التي تشهد توقعات باستمرار الحالة المطرية، وأهابت بالتواصل مع مركز بلاغات الأمانة في حال وقوع أي طارئ، على الرقم المختصر 940 على مدار الساعة، أو عبر طريق تطبيق "بلدي".

تدابير لمواجهة تداعيات الأمطار

واتخذت الأمانة كافة التدابير والاحتياطات الضرورية لمواجهة أي تداعيات محتملة خلال الأمطار المتوقعة، وأهابت بالأهالي ضرورة التواصل مع مركز البلاغات البلدية الموحد 940 عند أي طارئ، مشيرة إلى وضع فرق الأمانة على أهبة الاستعداد لاحتواء أي حالة مطرية.

#أمانة_الطائف | مشاريع بلدية الإدارة العامة للتشغيل والصيانة فـرق ميـدانية تنفذ خطة لنظافة وإزالة المـخلفات والأتربة من عبارات تصريف مياه السيول والأمطار، ضمن خطة تعزيز أداء شبكات التصريف pic.twitter.com/Qh1jwihwYM — أمانة الطائف (@tc_gov) September 17, 2023

ونشرت الأمانة أكثر من 450 عاملًا بلجنة الأمطار والسيول التابعة لأمانة الطائف في المواقع كافة بالمحافظة؛ لتنظيف مصارف السيول، وإزالة الشوائب التي تعيق انسيابية تدفق المياه في شبكة التصريف التي تغطي المحافظة، وتهيئة المناهل كافة في ظل الأجواء الغائمة التي تشهدها الطائف، وتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والغزيرة على الطائف بشكل خاص ومحافظات منطقة مكة المكرمة عمومًا.