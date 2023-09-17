فلسطين تُرحب بقرار “اليونسكو” تسجيل موقع “أريحا القديمة” على قائمة التراث العالمي

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اليوم الأحد، بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بتسجيل موقع أريحا القديمة/تل السلطان في الضفة الغربية على قائمة التراث العالمي.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن قرار اليونسكو، يعد أمرًا بالغ الأهمية ودليل على أصالة وتاريخ الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن "دولة فلسطين ستستمر في الحفاظ على هذا الموقع الفريد من نوعه للبشرية جمعاء".

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وشكر الرئيس الفلسطيني، المملكة العربية السعودية، على استضافة لجنة التراث العالمي، كما شكر أعضاء اللجنة والأمانة العامة لليونسكو وكل الدول التي ساهمت في إدراج موقع تل السلطان على لائحة التراث العالمي.

موقع أريحا القديمة

ويعد موقع أريحا القديمة/تل السلطان، أحد أهم المواقع الأثرية في دولة فلسطين، ذات القيمة العالمية الاستثنائية، ويشهد على تطور الحضارة الإنسانية منذ العصر الحجري الحديث.

وتعتبر أريحا القديمة/ تل السلطان، أقدم مدينة زراعية محصنة في العالم تم إقامتها قبل عشرة آلاف عام، ما يعني 4000 عام قبل إقامة المدن المحصنة في الفترات اللاحقة.