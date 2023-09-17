أول ظهور للسائح الكويتي المعتدى عليه في تركيا (صور)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، الأحد، صورا للسائح الكويتي المعتدى عليه في تركيا.

وأجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا اليوم الأحد مع المواطن الكويتي الذي تم الاعتداء عليه في مدينة طرابزون التركية وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى.

وقالت الخارجية في بيان لها إن الوزير أكد أن السلطات المحلية التركية تتخذ حاليا الاجراءات اللازمة بحق المعتدي وأن سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وأن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية.

وأكد على أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة وأن دولة الكويت ترفض رفضا تاما المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.

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