خيتافي يفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني

استعاد خيتافي نغمة الانتصارات في الليجا بفوزه القاتل على ضيفه أوساسونا بنتيجة (3-2).

أقيمت المباراة مساء اليوم الأحد على ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز) في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

تقدم الفريق المدريدي أولا في الدقيقة 37 برأسية مدافعه المخضرم الصربي ستيفان ميتروفيتش.

نجح أوساسونا في الدخول لغرفة الملابس بنتيجة التعادل بهدف سجله إيكر مونيوز في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

بعد 6 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، استعاد خيتافي المقدمة من جديد بهدف جاء بتوقيع خوسيه أنخيل كارمونا من ضربة رأسية قوية.

إلا أن رد الضيوف لم يتأخر كثيرا بهدف التعادل في الدقيقة 57 من ركلة جزاء ترجمها الدولي الكرواتي أنتي بوديمير داخل الشباك بنجاح.

ظل التعادل مسيطرا على مجريات المباراة، حتى الأمتار الأخيرة عندما سجل الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش هدف الانتصار القاتل لخيتافي في الدقيقة 86.

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رفع الفوز رصيد خيتافي إلى 7 نقاط يرتقي بها للمركز الثامن مؤقتا.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط، من فوزين فقط و3 هزائم، في المركز الثاني عشر.