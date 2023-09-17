ترامب: مستعد لحل مشاكل أمريكا في 6 أشهر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه إذا فاز بولاية رئاسية ثانية في الولايات المتحدة فلم يترشح لولاية ثالثة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية قبل قليل: "أنا مستعد لحل معظم مشاكل أميركا في فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام إذا فرت في الانتخابات الرئاسية".

واستذكر ترمب أيضًا واحدة من أعظم نجاحاته خلال حملته الانتخابية ضد هيلاري كلينتون.

وقال "لقد تغلبنا على هيلاري كلينتون. كما تعلمون، اعتدت أن أسميها هيلاري المحتالة، لكنني حذفت هذا الاسم منها. كان ذلك يومًا عظيمًا".

واستهدف ترمب وفريقه القانوني نقطتين مختلفتين في القضايا التي تستهدفه هذا الأسبوع. ويوم الاثنين، سعى ترمب إلى تنحية قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على أن تكون عادلة بشأن تعليقاتها السابقة بشأن ترامب. وفي يوم الخميس، رفع ترمب دعوى قضائية ضد قاضي نيويورك آرثر إنجورون، وهي خطوة قد تعطل بدء محاكمته بالاحتيال التي كان من المقرر إجراؤها في الثاني من أكتوبر.

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