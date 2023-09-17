لفتة طيبة من نادي مارسيليا تجاه الضحايا في ليبيا والمغرب

حرص نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الاثنين، على تقديم لفتة طيبة تجاه ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب.

وُضع على قميص مارسيليا عليه أعلام المغرب وليبيا في مباراة الفريق اليوم ضد تولوز في الدوري الفرنسي.

Pour #OMTFC, nos Olympiens rendront hommage aux victimes des tragédies survenues au Maroc et en Libye. 🇲🇦🇱🇾

Nos joueurs arboreront le message « 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 » sur les maillots du match qui seront vendus aux enchères @MatchWornShirt et permettront, par le… pic.twitter.com/Ci5Kg3LMkg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2023

يأتي ذلك من أجل إظهار التضامن مع ضحايا الكوارث الطبيعية التي أثرت على البلدين في الأيام الأخيرة.

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سيتم بيع القمصان بالمزاد العلني وستذهب الأموال إلى منظمة الإغاثة الشعبية الفرنسية.