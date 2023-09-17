أخبار الرياضة

لفتة طيبة من نادي مارسيليا تجاه الضحايا في ليبيا والمغرب

17 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

حرص نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، اليوم الاثنين، على تقديم لفتة طيبة تجاه ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب.

وُضع على قميص مارسيليا عليه أعلام المغرب وليبيا في مباراة الفريق اليوم ضد تولوز في الدوري الفرنسي.

يأتي ذلك من أجل إظهار التضامن مع ضحايا الكوارث الطبيعية التي أثرت على البلدين في الأيام الأخيرة.

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سيتم بيع القمصان بالمزاد العلني وستذهب الأموال إلى منظمة الإغاثة الشعبية الفرنسية.