“الناتو”: طلبات أوكرانيا للحصول على أسلحة وذخائر تفوق قدرات الحلف

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، روب باور، أن طلبات أوكرانيا للحصول على أسلحة وذخائر تفوق قدرات الحلف.

وأوضح "باور"، في تصريحات صحفية، أن حجم المعدات العسكرية والذخائر التي يحتاجها أوكرانيا هو ضخم، وأن قدرات الإنتاج في الناتو لا تستطيع تلبية هذه الاحتياجات.

باور أشار إلى أن الدول الأعضاء في الناتو التي تخطط لتوريد الأسلحة والذخائر لأوكرانيا يجب أن تأخذ في اعتبارها المخاطر المرتبطة بهذا القرار على أمانها وأمان الحلف.

وشدد على أهمية حل قضايا زيادة الإنتاجية في قطاع الدفاع بفعالية وسرعة.