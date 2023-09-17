“المدينة الصحي”: أكثر من 33 ألف مراجع لمركز نجود للطوارئ في 8 أشهُر

مركز نجود الطبي في تجمع المدينة المنورة الصحي قدم خدمات طبية طارئة لـ 33,814 مستفيدًا من بداية عام 2023 حتى نهاية أغسطس الماضي. يتضمن نطاق خدمات المركز تقديم الرعاية الطارئة للمستفيدين في المنطقتين الخضراء والصفراء.

يعمل المركز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بهدف تقليل قوائم الانتظار في الطوارئ وتحسين تجربة المستفيدين.

وأضاف التجمع الصحي، في بيان، مساء الأحد، أن المركز يمثل نموذجًا جديدًا للمراكز التي تعمل على مدار الساعة، حيث تم افتتاح 12 مركزًا للرعاية العاجلة في تجمع المدينة الصحي خلال أقل من عام.

كما أكد التجمع أن المركز يضم أسرًا للمراقبة وأسرًا للحالات التنفسية والحالات الحرجة، بالإضافة إلى غرف للعزل، وتوفير التجهيزات الأساسية والمساندة مثل المختبر والأشعة والصيدلية، بالإضافة إلى خدمات أخرى.