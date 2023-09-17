الهلال يلتقي نافباهور في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا

يسعى الهلال لتحقيق بداية إيجابية، عندما يتقابل مع ضيفه نافباهور الأوزبكي غدًا الإثنين على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة غداً أيضاً مومباي سيتي الهندي مع ضيفه ناساجي مازانداران الإيراني على ستاد شري شيف تشاتراباتي في بوني.

ويستهدف الهلال الفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما خسر أمام أوراوا ريد دايموندز نهائي النسخة الماضية الذي شهدت بعده صفوف الهلال تغييرات كبيرة بضم العديد من اللاعبين وعلى رأسهم البرازيلي نيمار والصربي ميتروفيتش.

وفي المقابل يعود نافباهور إلى دور المجموعات من البطولة القارية، بعد غياب استمر 13 عاماً، وهو يسعى للظهور بصورة إيجابية في المجموعة ومحاولة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 3 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي نافباهور مع مومباي سيتي في نامانغان، وناساجي مازانداران مع الهلال في طهران.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.