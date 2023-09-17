جيسوس يثير الشكوك حول مشاركة نيمار أمام نافباخور

أثار البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، الشكوك حول مشاركة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق، في مباراة نافباخور الأوزبكي.

ويستضيف الهلال نظيره الأوزبكي غدًا الإثنين في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، والتي تضم إلى جانبهما مومباي سيتي الهندي ونساجي مازاندران الإيراني.

وأوضح جيسوس، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد في العاصمة الرياض، "نيمار يملك جودة كبيرة، وهو لاعب مميز على مستوى العالم، لديه بعض الآلام العضلية، لكن سنتأكد إذا كان باستطاعته المشاركة أم لا".

وكان نيمار انضم إلى الهلال مصابًا من باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة بقميص "الزعيم" أول أمس الجمعة ضد الرياض في الجولة السادسة من دوري روشن، وهي المباراة التي فاز فيها الفريق بنتيجة 6-1.

وكان نيمار يستعد لخوض مباراته الثانية بقميص الهلال والأولى على المستوى الآسيوي غدًا.

وأضاف جيسوس في المؤتمر الصحفي حول غياب سالم الدوسري بسبب الإيقاف "غياب سالم الدوسري سيؤثر علينا، لأنه وصل لمستوى عالٍ على مستوى صناعة وتسجيل الأهداف، لكن من سيعوضه سيكون بأتم الجاهزية، أيضًا".

وأوضح المدرب البرتغالي "هذه المباراة هي افتتاحية مواجهاتنا في دوري أبطال آسيا، لذلك سنعمل على تحقيق الانتصار، رغم أننا لم نحظ بأيام كافية للاستعداد بين آخر مباراة لنا في الدوري وهذه المباراة، لكني أعد الجماهير بأن نقدم في المباريات المقبلة نفس الجودة التي قدمناها في لقاء الرياض الماضي".