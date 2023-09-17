المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة

وأكد باتيلي، خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات، مقترحا إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة.

فيما طالب المنفي بدور فني ورقابي مصاحب للأمم المتحدة على عمل اللجنة المالية العليا وجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة، لتعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة. وأضاف المنفي، في بيان، أن اللقاء شهد طرح إنشاء مؤسسة موحدة مختصة بالمدن المنكوبة، يحظى أعضاؤها بالخبرة والقدرة والسمعة الطيبة وثقة سكانها، وذلك تأكيدًا على أهمية وحدة المؤسسات في التعامل مع الكارثة. إقرأ أيضًا: مسؤول روسي: موسكو مستعدة لدعم المناطق المتضررة من “دانيال” في ليبيا