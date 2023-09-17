رئيس باير ليفركوزن يرد على اهتمام الأندية بالتعاقد مع تشابي ألونسو

رد فيرناندو كارو، رئيس باير ليفركوزن، على أنباء اهتمام أندية أخرى بالتعاقد مدرب الفريق تشابي ألونسو.

وقال كارو، في تصريحات لشبكة "سبورت 1" الألمانية، اليوم الأحد، "أتقبل أن تُثار تطلعات في أندية أخرى عندما نحقق نجاحا".

كان ليفركوزن مدد عقده مع الإسباني ألونسو، 41 عامًا، في أوائل أغسطس الماضي حتى 30 يونيو 2026.

وأشارت تقديرات كارو إلى أن ألونسو لا يزال يركز في مهمته الرامية إلى جعل باير ليفركوزن ينافس على بطولة.

وأضاف "ألونسو لا يسمح لكل هذا الحديث أن يخرجه عن هذا التصور، فهو غير مهتم حاليا على الإطلاق بما سيحدث في غضون عام أو عامين أو 3".

وأشار رئيس النادي إلى أنه يشعر بتفاؤل لأن الفريق يستفيد من الخبرة الكبيرة لألونسو المحترف السابق.

واستطرد في حديثه عن ألونسو قائلا "إنه مدرب فاز بكل شيء كلاعب ويعرف ما نحتاجه لنحقق النجاح، وخبرته ليست مستمدة من دوري واحد فقط".

كان تشابي ألونسو محترفا ضمن صفوف ريال سوسيداد الإسباني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وفاز بدوري أبطال أوروبا وهو لاعب مرتين موسمي 2005 و2014 كما فاز ببطولات مختلفة أخرى في ثلاث دول.

ويحقق باير ليفركوزن نتائج لافتة تحت قيادة ألونسو في الدوري الألماني لهذا الموسم، إذ يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وذلك بعد انقضاء أول 4 جولات.