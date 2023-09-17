سانتو: موعد عودة جوتا وكورنادو وجروهي “مجهول”

أكد البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لعودة الثلاثي إيجور كورنادو، وجواو فيليبي "جوتا"، ومارسيلو جروهي من الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الماضية.

ويستعد الاتحاد لمواجهة أولماليك أجمك الأوزبكي غدًا الإثنين في افتتاح مباريات الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد لدى سؤاله عن موعد عودة الثلاثي، "كورنادو وجوتا غادرا مباراة الهلال للإصابات، وحاليا في تحسن مستمر ولا يوجد وقت محدد لعودتهما، وأتمنى أن يعودا في أسرع وقت، أما جروهي فشعر بإصابة عضلية بسيطة بعد مباراة الأخدود ولا يوجد شيء خطير، سأجتمع مع الجهاز الطبي لتحديد جاهزية اللاعبين الثلاثة".

وأضاف المدرب البرتغالي عن اللاعبين الأجانب الذين سيخوضون مباراة أولماليك "منذ نهاية الموسم الماضي نعلم أن لدينا في كل مواجهة 5 لاعبين أجانب فقط في دوري أبطال آسيا، وكل مباراة تختلف عن الأخرى وفي كل مرة سنختار الأنسب وفق دراستنا للخصوم".

وتختلف لوائح دوري أبطال آسيا مقارنة بدوري روشن للمحترفين، ففي المسابقة القارية يُسمح لكل فريق بالاعتماد على 5 لاعبين أجانب فقط في كل مباراة.

وعن تطور دوري روشن في ظل انضمام عدد كبير من المحترفين، رد سانتو "من الطبيعي البطولة التي تريد أن تكون أكبر هي التي تجلب أفضل لاعبي العالم وهذا ما يحدث هنا، حضرت منذ سنة والتطور في الدوري مستمر".