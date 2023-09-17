وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوزبكي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، ومستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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