وزير الخارجية يؤكد حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي في سوريا

بحث وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء الذي جرى بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، حرص المملكة على بذل كل الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

إقرأ أيضًا:

الطيران المدني: 58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامين