انطلاقة الاتحاد والهلال في آسيا.. مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة مباريات عدة في مختلف البطولات، سواء على المستوى الآسيوي أو في الدوريات الأوروبية والعربية، لعل أبرزها مباراتا الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024.

ويفتتح الاتحاد والهلال مبارياتهما في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي "النمور" فريق أولماليك الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن المجموعة الثالثة، فيما يلعب ضد نافباخور نامانجان الأوزبكي على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن المجموعة الرابعة.

كذلك ينطلق دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي بإقامة 4 مباريات عربية خالصة.

كما ينطلق اليوم الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا

الساعة 07:00 مساءً.. الاتحاد وأولماليك الأوزبكي.

الساعة 07:00 مساءً.. الفيصلي الأردني وناساف كارشي الأوزبكي.

الساعة 07:00 مساءً.. القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال ونافباخور نامانجان الأوزبكي.

الساعة 09:00 مساءً.. السد القطري والشارقة الإماراتي.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات SSC داخل المملكة، وشبكة قنوات beIN Sports AFC خارجها.

كأس الاتحاد الآسيوي

الساعة 07:00 مساءً.. الزوراء العراقي والعربي الكويتي.

الساعة 07:00 مساءً.. العهد اللبناني والنهضة العماني.

الساعة 07:00 مساءً.. جبل المكبر الفلسطيني والفتوة السوري.

الساعة 09:00 مساءً.. النجمة اللبنان والرفاع البحريني.

الدوري المصري

الساعة 07:00 مساءً.. طلائع الجيش والبنك الأهلي.. عبر قناة أون تايم سبورتس 1.