المجلس الوزاري لوزراء خارجية التعاون الخليجي يصدر بيانًا حول التطورات الراهنة مع العراق

عقد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعًا تنسيقيًا في نيويورك أمس الأحد، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأصدر المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانًا في الساعات الأولى صباح اليوم الاثنين، قال خلاله إنه ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.

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وودعا المجلس الوزاري في بيانه، جمهورية العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 من نفس الشهر، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وأكد المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق و المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.