سانتو يستبعد لويز فيليبي من قائمة مباراة أولماليك

استقر البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، على استبعاد المدافع الإيطالي لويز فيليبي، المنضم هذا الصيف قادمًا من ريال بيتيس، من قائمة الفريق التي ستواجه أولماليك أجمك الأوزبكي.

ويستضيف فريق النمور نظيره الأوزبكي مساء اليوم الإثنين في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على اعتماد كل فريق على 5 لاعبين أجانب فقط في مباراة بدوري الأبطال، على عكس دوري روشن.

هذا القرار يضع سانتو في حيرة قبل المعترك الآسيوي، خصوصًا أنه يملك عددًا كبيرًا من المحترفين الأكفاء.

وحسب صحيفة "الرياضية"، فإن سانتو استقر على إقحام الخماسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وعبدالرزاق حمدالله، وفابينيو، ورومارينيو ضمن قائمة المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانتو استبعد لويز فيليبي من حساباته، والدليل على ذلك أنه اعتمد في المناورة الرئيسة مساء أمس على أحمد شراحيلي في مركز قلب الدفاع، وأشرك بجواره عمر هوساوي، ومن ثم استبدله بحسن كادش، في إشارة إلى عدم اعتماده على المدافع الإيطالي.

ويغيب الثلاثي الأجنبي الآخر البرازيليين إيجور كورونادو ومارسيلو جروهي والبرتغالي جوتا بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يحسم سانتو قراره في وقت لاحق من اليوم، قبل ساعات من المباراة.