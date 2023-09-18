نيمار جاهز لمواجهة نافباخور.. والعويس يشارك على حساب بونو

تأكدت جاهزية البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال، لخوض مباراة نافباخور الأوزبكي مساء اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا، فيما يشارك محمد العويس على حساب ياسين بونو لأول مرة بعد انضمام الحارس المغربي.

ويستضيف الهلال نظيره نافباخور ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة القارية.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، أثار التكهنات حول إمكانية مشاركة نيمار في مباراة نافباخور، بعدما كشف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأحد عن تعرض اللاعب البرازيلي لإصابة بسيطة.

لكن نيمار شارك في تدريبات الهلال استعدادًا للمباراة كاملة، وقال في مقطع فيديو للجماهير "أراكم غدًا".

وشارك نيمار لأول مرة بقميص الهلال في مباراة الرياض ضمن الجولة السادسة من دوري روشن، يوم الجمعة الماضي، وهي المباراة التي انتهت لصالح "الزعيم" بنتيجة 6-1.

لكن مشاركة نجم باريس سان جيرمان السابق جاءت كبديل، لذلك ينتظر أن يخوض اليوم أولى مبارياته مع الهلال أساسيًا.

من جانبه، أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نيمار من بين الخماسي الأجنبي الذي اختاره جيسوس في القائمة لخوض مباراة نافباخور، وفقًا لقواعد البطولة القارية بالاعتماد على 5 محترفين فقط في القائمة.

وحسب الصحيفة، فإن الخماسي الذي يفضله المدرب البرتغالي يضم نيمار ومالكوم، وميشايل ديلجادو، وروبن نيفيز، وألكسندر ميتروفيتش.

وأضافت الصحيفة أن جيسوس قرر الاعتماد على محمد العويس أساسيًّا بدلًا من المغربي ياسين بونو للاستفادة من مقعد أجنبي في مركز آخر.

وأوضحت أن جيسوس استبعد سيرجي سافيتش وكالديو كوليبالي من حساباته الفنية، ومن المتوقع أن يعتمد على حسان تمبكتي في قلب الدفاع بدلًا من السنغالي.

ويفتقد الهلال لخدمات نجمه سالم الدوسري بسبب الإيقاف، بعد طرده في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني الموسم الماضي.