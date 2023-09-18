بالاك: كيميتش لاعب من الطراز الرفيع في مركز واحد فقط

قال مايكل بالاك، نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا سابقًا، إن جوشوا كيميش، لاعب الفريق البافاري الحالي، لاعب من طراز عالمي لكن في مركز وحيد.

وصرح بالاك، لمجلة "كيكر" الألمانية اليوم الإثنين، "كيميتش أثبت قدرته على اللعب في كلا المركزين، الظهير الأيمن وخط الوسط، ولكن بالنسبة لي، هو لاعب من طراز عالمي كظهير أيمن فقط".

وأضاف "في الوسط، حيث يرغب أحيانا في المشاركة، يجعل الفريق مهددا في بعض الأوقات."

وعاد كيميش لمركز الظهير الأيمن لأول مرة منذ فترة طويلة، في آخر مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة هانزي فليك.

ولكن في بايرن ميونيخ، يلعب كيمش كلاعب خط وسط مدافع تحت قيادة المدير الفني توماس توخيل، كما كان الحال في المنتخب الألماني لفترة طويلة.

وغاب كيميش عن المباراة الأخيرة للمنتخب الألماني التي خاضها تحت قيادة رودي فولر، الذي يتولى قيادة المنتخب بشكل مؤقت، وانتهت بالفوز على فرنسا 2 / 1، بسبب الإصابة.