بالزي السعودي.. صورة من الكواليس تكشف استعدادات رونالدو لليوم الوطني

يبدو أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، يستعد للاحتفال باليوم الوطني لتوحيد المملكة يوم السبت المقبل.

وجرت العادة أن تقيم الأندية الرياضية احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة في مقراتها، وذلك عن طريق إظهار وإبراز الهوية السعودية، وتعريف اللاعبين الأجانب بالتراث والقيم السعودية.

وبدأت استعدادات النصر مبكرًا لهذا اليوم، إذ تداول النشطاء على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا) صورة من كواليس تصوير رونالدو لفيديو احتفالًا باليوم الوطني.

ويظهر رونالدو في لقطة الكواليس مرتديًا الزي السعودي، البشت والشماغ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها رونالدو بالزي السعودي، إذ فعل ذلك في عدة مرات منذ قدومه إلى المملكة في يناير الماضي.

كما حرص رونالدو على التحدث بلغة عربية في بعض المواقف، ما ظهر من خلال مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويتصدر كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدّافي دوري روشن برصيد 7 أهداف، بعد نهاية الجولة السادسة من نسخة الموسم الجاري.

ويستعد رونالدو رفقة النصر لمواجهة بيرسبوليس الإيراني غدًا الثلاثاء في افتتاح مباريات الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.