انطلاق ملتقى شرم الشيخ لبحث دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، ويعقد تحت عنوان "صناعة التأمين: المضي قدما نحو تخطي العقبات"، بحضور 980 مشاركًا من 33 دولة.

وتناقش النسخة الخامسة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين التي يعقد على مدى يومين عدة موضوعات منها: "دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام، وسبل تحقيق الشمول التأميني، والتأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل".

جدول أعمال الملتقى

وتتضمن فعاليات الملتقى، اليوم، عقد جلستي عمل، الأولى بعنوان "التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل"، والثانية بعنوان "دور التأمين في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية"، كما سيتم تدشين فرع المنظمة الإفريقية لمحترفي التأمين الشباب (YIPS) في مصر، عقب انتهاء الجلسة الأولى.

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وبحسب جدول أعمال الملتقى يتضمن اليوم الثاني، غدا الثلاثاء، عقد 4 جلسات، تتناول الأولى "تحديات واستراتيجات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام"، وتناقش الثانية "سبل تحقيق الشمول التأميني بالرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسطاء"، في حين تعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "شركة التأمين المستقبلية الناجحة"، بينما تتناول الجلسة الرابعة والختامية "نظرة مستقبلية والخطوات القادمة".