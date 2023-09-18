القيادة تهنئ رئيس جمهورية تشيلي بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.