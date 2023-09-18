إصابة بنزيما تخلط أوراق سانتو قبل مواجهة أولماليك

اختلطت أوراق البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، قبل مواجهة أولماليك أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا مساء اليوم الإثنين، بعد إصابة كريم بنزيما، مهاجم الفريق.

ويستعد الاتحاد لملاقاة الفريق الأوزبكي في افتتاح مباريات الفريقين في المجموعة الثالثة من البطولة القارية.

وكان سانتو استقر، وفقًا لتقارير صحفية سابقة، على إشراك بنزيما ضمن اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيعتمد عليهم في أول مباراة آسيوية للفريق هذا الموسم، إلى جانب الرباعي نجولو كانتي، وفابينيو، ورومارينيو، وعبدالرزاق حمدالله.

لكن صحيفة "الرياضية" أكدت صباح اليوم أن بنزيما عانى من إصابة بشد عضلي في التدريبات مساء أمس الأحد، ليبقى موقفه من المشاركة ضد أولماليك غامضًا.

وفي حال لم يتمكن المهاجم الفرنسي من المشاركة، سيكون على سانتو استدعاء لويز فيليبي ليحل محل بنزيما في القائمة.

وسيكون المدافع الإيطالي هو الخيار الوحيد أمام سانتو في ظل إصابة الثلاثي المحترف الآخر مارسيلو جروهي، وإيجور كورنادو، وجواو فيليبي جوتا.

ويحق لكل فريق قبل كل مباراة في دوري أبطال آسيا قيد 5 لاعبين أجانب فقط في قائمته.