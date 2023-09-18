الهيئة العامة للترفيه تعلن عن فعالياتها لليوم الوطني الـ93

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم، عن فعالياتها لليوم الوطني الـ93 في مختلف مناطق المملكة؛ لتجسد مظاهر الولاء والانتماء للوطن، الذي يتشارك أبناؤه الاحتفاء بماضيهم العريق وتطلعاتهم لمستقبل مزدهر.

وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"، مجموعة من العروض، أبرزها عرض "نسابق الأحلام" للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقًا في سماء العاصمة الرياض، والطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري، ويسبقه عرضٌ مماثلٌ فوق كورنيش جدة الشمالي يوم 20 سبتمبر، ويليه يوم 27 سبتمبر عرض آخر فوق كورنيش الخبر.

وتشارك في الفعالية جهات حكومية وخاصة، وهي: رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ونادي الطيران السعودي، والخطوط الجوية العربية السعودية، وطيران ناس، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التي ستنقل العرض الرئيس في اليوم الوطني على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.

كما يشمل العرض مسيرة عسكرية على امتداد أكثر من كيلومترًا تشارك فيها قطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، إضافة إلى الفرق الموسيقية من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود؛ لتشكل فرصة لاستذكار منجزات الوطن التي تحققت خلال العقود السابقة.

وتشارك وزارة الداخلية في احتفالات اليوم الوطني الـ93 أيضًا بتنظيم فعالية "عز الوطن2" بعد النجاح والإقبال الكبير الذي شهدته الفعالية العام الماضي، حيث سيتعرف الزوار على جهود الوزارة في بناء منظومتها الأمنية، وتطوير قدراتها وخدماتها، واستعراض الإنجازات الوطنية على المستوى الأمني، حيث تستمر الفعالية لمدة أربعة أيام من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري في منطقة واجهة الرياض.

كما تنظم الهيئة العامة للترفيه عروض الألعاب النارية التي تنير سماء المملكة في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا، وتتوزع مناطق المشاهدة ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومتنزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومتنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

وتشاهد الألعاب النارية أيضًا في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من متنزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.

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وفي حدث مميز هذا العام، تقام عروض الدرونز في سماء الرياض وتحديداً بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث ستشكل لوحات وطنية بهذه المناسبة، تتصدرها صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وعلم المملكة.