موقف ثلاثي النصر من المشاركة ضد بيرسبوليس

كشفت تقارير صحفية موقف الثلاثي الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب خط الوسط،، والمهاجم أيمن يحيى، والمدافع عبدالله مادو من المشاركة مع الفريق ضد بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

ويلتقي النصر مضيفه بيرسبوليس في إيران غدًا الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات من البطولة القارية.

ويلعب النصر وبيرسبوليس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معهما الدحيل القطري، واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الفني المساعد للبرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، أوصى بعدم إشراك اللاعبين الثلاثة في مباراة بيرسبوليس.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز المساعد قصد من ذلك منح الثلاثي مزيدًا من التدريبات الخاصة بالقوة ورفع المعدل اللياقي بعد تعرضهم لإصابات عضلية أبعدتهم عن التدريبات في الأسابيع الماضية.

وفرض كاسترو، أمس، تدريبًا استرجاعيًا للاعبين الذين شاركوا أساسيين أمام الرائد، أمس الأول، بينما أدى البقية تدريبات لياقية وتكتيكية، شارك فيها سامي النجعي للمرة الأولى بعد تعرضه لوعكة صحية في معسكر المنتخب السعودي الأول الأسبوع الماضي، وساهمت في إبعاده عن مباراة الرائد.

وتغادر بعثة النصر إلى إيران صباح اليوم على متن طائرة خاصة، على أن يجري الفريق تدريباته في الفترة المسائية على ملعب أزادي.