أبرزها النصر وبيرسبوليس.. مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023-2024.

وتقام مباريات الجولة الأولى لمجموعات منطقة غرب آسيا على مدار يومي اليوم الإثنين، وغدًا الثلاثاء.

وتشهد الجولة إقامة 10 مباريات في المجموعات الخمس الخاصة بمنطقة الغرب، في كل مجموعة مباراتان.

ويشارك في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 4 فرق سعودية، هي الهلال والاتحاد والفيحاء والنصر، علمًا بأن الثلاثة الأوائل تأهلوا إلى دور المجموعات مباشرة، بينما احتاج "العالمي" لخوض التصفيات.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا

وتشهد الجولة الأولى التي تقام على مدار يومين، مواجهات قوية للأندية السعودية الأربعة، لكن أبرزها مباراة النصر ومضيفه بيرسبوليس الإيراني.

وسيكون الاتحاد والهلال على موعد مع منافسين من أوزبكستان، حيث يلعب الأول ضد أولماليك، والثاني أمام نافباخور نامانجان، فيما يلتقي الفيحاء أهال من تركمنستان.

الإثنين 18 سبتمبر

الساعة 05:00 مساءً.. مومباي سيتي الهندي ونساجي مازاندران الإيراني.

الساعة 07:00 مساء.. الاتحاد و أولماليك الأوزبكي.

الساعة 07:00 مساء.. الفيصلي الأردني و ناساف كارشي الأوزبكي.

الساعة 07:00 مساء.. القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني.

الساعة 09:00 مساء.. السد القطري والشارقة الإماراتي.

الساعة 09:00 مساء.. الهلال ونافباخور نامانجان الأوزبكي.

الثلاثاء 19 سبتمبر

الساعة 05:00 مساء.. باختاكور الأوزبكي والعين الإماراتي.

الساعة 07:00 مساء.. أهال التركمنستاني والفيحاء.

الساعة 07:00 مساء.. استقلال دوشنبه الطاجيكستاني والدحيل القطري.

الساعة 09:00 مساء.. بيرسبوليس الإيراني والنصر.