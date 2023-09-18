فيديو | استقبال تاريخي لحافلة نادي النصر والأسطورة رونالدو في إيران

استقبل المئات من جماهير كرة القدم فى إيران، اليوم الاثنين، حافلة نادي النصر ونجمه كريستيانو رونالدو بحفاوة بالغة.

ووصلت بعثة العالمي إلى إيران استعدادًا لخوض مباراته أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا، باستاد آزادي مساء غد الثلاثاء.

عاجل 🔴 استقبال تاريخي كبير من الجماهير الإيرانية لحافلة نادي النصر والأسطورة " كرستيانو رونالدو " لدى وصولهم إيران . - pic.twitter.com/ScKPxctOGj — خبر عاجل (@AJELNEWS24) September 18, 2023

واحتشدت جماهير إيران أمام حافلة فريق النصر وفندق الإقامة وتعالت الأصوات والهتافات باسم الأسطورة البرتغالي.

كما ظهرت لافتات في الشوارع ترحب بالدون بثلاث لغات مكتوب عليها أهلا وسهلا بالانجليزية والإيرانية.

ونشر الحساب الرسمي للنصر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نادي النصـر السـعــودي يُستقبـل استقبـال العظـمـاء في العاصمة الإيرانية طهـران".

نادي النصـر السـعــودي 🇸🇦

يُستقبـل استقبـال العظـمـاء 💛

في العاصمة الإيرانية طهـران pic.twitter.com/OMIgsgqwRl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023

وارتدى أطفال ايرانيين قميص نادي النصر وحملوا صور كريستيانو رونالدو بانتظار مرور حافلة الفريق في شوارع طهران.

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وأسفرت القرعة عن وقوع النصر في المجموعة الخامسة من البطولة، بجانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.