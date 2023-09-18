العويس ونيمار أساسيان.. ملامح تشكيل الهلال أمام نافباخور الأوزبكي

استقر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، على إشراك محمد العويس أساسيًا بدلًا من المغربي ياسين بونو في مركز حراسة المرمى، خلال مواجهة اليوم أمام نافباخور الأوزبكي بالجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

ويستضيف الهلال نظيره نافباخور مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويأتي إشراك العويس بدلًا من بونو لتوفير مقعد للاعب أجنبى فى خط الهجوم، إذ تسمح لوائح مسابقة دوري أبطال آسيا بقيد 5 أجانب فقط للمشاركة قبل كل مباراة.

كما قرر جيسوس استبعاد الصربي سيرجي سافيتش والسنغالي خالديو كوليبالي، وضم كلًا من البرازيليين نيمار جونيور، ومالكوم فيليبي، وميشيل ديلجادو، والبرتغالي روبن نيفيز، والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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ويفتقد الهلال لخدمات نجمه سالم الدوسري بسبب إيقافه فى مباراتين، بعد طرده في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني الموسم الماضي.

ويتواجد نادي الهلال السعودي في المجموعة الرابعة، رفقة كل من؛ نافباخور الأوزبكي، ومومباي سيتي الهندي، ونساجي مازندران الإيراني.