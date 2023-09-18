محاولات لتجهيز كريم بنزيما للمشاركة أمام أجمك الأوزبكي

أصبح الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، مهددًا بالغياب عن فريقه في مباراة اليوم أمام أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ويعاني كريم بنزيما من شد عضلي قد يحرمه من المشاركة مع الاتحاد في أول مواجهة آسيوية له.

كما يفتقد العميد، جهود البرتغالي فيليبي جوتا والثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي وإيجور كورونادو أمام اجمك الليلة بسبب الإصابات.

ويحاول الجهاز الطبي يحاول لتجهيزه للمشاركة أمام اجمك، ولكن القرار النهائي سيكون في يد نونو سانتو.

وفي حال لم يتمكن المهاجم الفرنسي من المشاركة، سيكون على سانتو استدعاء لويز فيليبي ليحل محل بنزيما في القائمة.

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ويشارك اتحاد جدة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بصفته حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي 2022-2023.

ووضعت القرعة الاتحاد على رأس المجموعة الثالثة من البطولة، رفقة أندية سبهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي.