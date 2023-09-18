القادسية يتعاقد مع حارسة مرمى كولومبية

أعلن نادي القادسية، اليوم الإثنين، تعاقده مع حارسة المرمى الكولومبية فالنتينا جونزاليس.

ويستعد القادسية لخوض منافسات الدوري الممتاز للسيدات 2024/2023 الذي سينطلق في 13 أكتوبر المقبل.

الجدار الكولومبي المنيع ڤالنتينا جونزاليس

رسميًا في صفوف فرسان الشرقية 🧤❤️💛#القادسية pic.twitter.com/WB0NxzR0wD — نادي القادسية للرياضات النسائية (@QadsiahWFC) September 18, 2023

وظهرت الحارسة فالنتينا، البالغة من العمر 21 عامًا، مع المنتخب الكولومبي للناشئات المشارك في كأس العالم 2018 تحت 17 عامًا في أوروجواي.

كما شاركت فالنتينا مع منتخب كولومبيا للشابات في كأس العالم 2022 تحت 20 عامًا في كوستاريكا.

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وكان القادسية قد أعلن تعاقده في وقت سابق مع المدرب البرتغالي لويس أندرادي، وريما المالكي، الفائزة بلقب الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023/2022 مع النصر.