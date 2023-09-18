سفير المملكة لدى مصر يستقبل نظيره البوسني

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بمقر السفارة، اليوم، سفير البوسنة والهرسك المعين حديثا لدى القاهرة الدكتور ثابت سوباشيتش.

وهنأ السفير نقلي خلال الاستقبال، السفير سوباشيتش بمناسبة تعيينه في القاهرة، متمنيا له التوفيق والنجاح.

كما جرى تبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.