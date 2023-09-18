السفير الأمريكي لدى المملكة يزور المتحف الوطني ويتجول في معرض “الهجرة: على خطى الرسول”

زار سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتن، اليوم الاثنين، المتحف الوطني السعودي، بمقره في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

واطلع السفير الأمريكي خلال زيارته للمتحف الوطني، التطور الذي شهدته الجزيرة العربية بمختلف جوانبها الطبيعية، والإنسانية، والثقافية، والسياسية، والدينية، ومراحل تطور الدولة السعودية بأطوارها الثلاثة، إلى جانب مشاهدة أبرز المقتنيات المعروضة بالمتحف، والمحتوى الثريّ الذي يعكس ما تزخر به أرض المملكة من غنى ثقافي يعود إلى آلاف السنين.

وتجوّل "راتن" في معرض "الهجرة: على خطى الرسول ﷺ" الذي يستضيفه المتحف الوطني في نسخته الثانية بشراكةٍ ثقافية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، مُطَّلعاً على ما يقدمه المعرض من محتوى مميّز، ومعلوماتٍ مهمة حول الرحلة النبوية الشريفة.

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