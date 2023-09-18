القبض على شخص روج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين في القصيم

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
#مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/ZXPB8UZkEu
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 18, 2023
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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