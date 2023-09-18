الدفاع المدني يحذر من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتُشكِّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المُعلَنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل.

#الدفاع_المدني يدعو إلى الحيطة من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة. pic.twitter.com/t76u92cpX3 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 18, 2023