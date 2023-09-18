قادة العالم: القضاء على الفقر أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة

حذر قادة عالميون مجتمعون في الأمم المتحدة اليوم من المخاطر التي تواجهها المعمورة ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030 والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.

ويتضمن إعلانهم، الذي أقروه في قمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائمة "مهام" عام 2015 التي تشمل 17 هدفاً للتنمية المستدامة بينها المياه والطاقة.

وجاء في الإعلان أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر، معربين عن شعورهم بالقلق من أن التقدم في معظم أهداف التنمية المستدامة إما يحدث ببطء شديد أو يتراجع إلى ما دون خط الأساس لعام 2015".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام قمة القادة إن 15 بالمئة فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس.