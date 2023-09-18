جولة المملكة 2023 تختتم عروضها المسرحية وفعالياتها الغنائية

اختتمت جولة المملكة 2023 فعالياتها، بمسرحية "شقة لندن" التي انتهت عروضها في وادي الدواسر ـ آخر أحداث الجولة التي بدأت في مايو الماضي ـ ، وتنقلت في مختلف مدن ومناطق المملكة وعرضت 27 حفلة غنائية، و23 مسرحية، قدمها 30 فنانا، إضافة إلى 15 استكش مسرحي لمواهب سعودية.

وضمت الجولة منذ انطلاقها قبل أشهر نجومًا من داخل المملكة وخارجها شاركوا في حزمة من المسرحيات والحفلات الغنائية في مسارح المملكة، بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية.

وشمل دليل فعاليات الجولة مجموعة من الحفلات وعددا من الليالي الغنائية التي أحياها نخبة من الفنانين والفنانات من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي، بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيات التي تميزت باستعراض عدد من الفنون الأدائية .

وتميزت فعاليات الجولة التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.