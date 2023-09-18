أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة الباحة

شهدت منطقة الباحة، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شملت عدة أجزاء من المدينة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين؛ استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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