أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يلتقي رئيس قبرص التركية في نيويورك

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم رئيس قبرص التركية أرسين تاتار ، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين في نيويورك.

وشكّل اللقاء فرصة لمناقشة وضع القبارصة المسلمين ، حيث عبّر الأمين العام عن تضامن المنظمة معهم اتساقاً مع مقررات القمة وقرارات مجلس وزراء الخارجية ذات الصلة.

من جانبه ثمّن رئيس قبرص التركية تاتار الدور المهم لمنظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع قضيتهم العادلة.