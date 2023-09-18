إقامة مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023 بالرياض

تشهد مدينة الرياض يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي 2023 ، الذي يستمر ثلاثة أيام .

وأكد رئيس الجمعية البروفيسور أمل الهاشم أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات العلمية على خارطة الطب الوراثي محلياً وعالمياً ويأتي مواكباً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة لدعم كل ما من شأنه خدمة المواطن ودعم الجهود الصحية للجمعية بما يواكب مستوى الوعي المنشود ورفع مستوى وعي المواطنين والمواطنات الصحي لمواجهة الأمراض الوراثية.

بدوره أوضح المتحدث الرسمي للجمعية البروفيسور زهير بن عبدالله رهبيني أن المؤتمر يحظى بمشاركة اكثر من 20 متحدثاً من الخبرات الوطنية والعالمية الذين تعول عليهم الجمعية في إحداث نقلة علمية على مستوى خدمات الطب الوراثي في المملكة ، مبيناً أن المؤتمر يستهدف الأطباء في مجالات طب الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى.

وأشار "رهبيني" إلى أنه تم اعتماد ساعات المؤتمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي مستمر تقدم من خلال رواد الأبحاث الجينية وأطباء الجينات والمهتمين بهذا التخصص بحقل الطب الوراثي من المستشفيات المتخصصة بمدن المملكة بالإضافة إلى ساعات إضافية للورش التي تقام موازية للمؤتمر .

وفي ذات السياق ، أوضحت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة ملاك الغامدي أن المؤتمر يشهد عدة جلسات على مدار أيامه الثلاثة ، حيث يتضمن يومه الأول اًربع جلسات تستعرض المستجدات في التشخيص وحصر ودقة البيانات المتعلقة بالشفرات الوراثية ، بينما تستعرض جلسات اليوم الثاني المستجدات في التشخيص الكميائي لأمراض التمثيل الغذائي ، وأيضا الأبحاث في زراعة المورثات، فيما يشهد اليوم الثالث أربع جلسات تركز على جانب الوقاية من الأمراض الوراثية .