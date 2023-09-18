وزير العدل يبحث مع نظيره الألباني سُبل تعزيز العلاقات

التقى وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في جمهورية ألبانيا أولسي مانجا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى ألبانيا.

وبحث الصمعاني مع نظيره الألباني، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي، كما ناقش الجانبان التحول الرقمي في المجال العدلي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الحقوق.

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كما استعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، خاصة بما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة مثل نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية.

ووقع الدكتور وليد الصمعاني، ووزير العدل في جمهورية ألبانيا السيد أولسي مانجا، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي، وأساليب ممارسة العمل القضائي، والتحول الرقمي في نظام العدالة.

ونصت المذكرة على تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات العالمية بين الطرفين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والتدريبات وجلسات العمل.

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