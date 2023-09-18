رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري يبحثان علاقات البلدين والتطورات بالمنطقة

التقى محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يزور أبوظبي حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واستعرضا عدداً من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.