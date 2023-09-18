رونالدو يحقق أمنية طفل إيران الباكي ويهديه قميصه

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، أمنية طفل ظهر وهو يبكي بسبب منعه من مقابلة اللاعب، قبل مواجهة العالمي وبرسيبوليس بدوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر السعودي مقطع فيديو لرونالدو وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصًا لنادي النصر؛ إذ التقط رونالدو صورًا مع الطفل الذي احتفل على طريقة رونالدو الشهيرة "siuuu".

وكان مقطع فيديو انتشر للطفل وهو يبكي ويقول: "منزلنا قريب، لكننا حجزنا فندقًا للقاء رونالدو، جميع الأطفال يبكون لكنهم لا يسمحون لنا برؤية رونالدو، كيف يختلف صاحب الفندق عنا؟ إنه بشر، ونحن أيضًا بشر ونريد أن نرى رونالدو، أنا من مشجعي نادي الاستقلال وأريد فوز النصر".