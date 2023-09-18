الجزائر ومصر يتواجهان وديًا في أبوظبي

يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره المصري وديًا يوم 16 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس امم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل بكوت ديفوار.

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وقال عبود صالح باي، المدير الإعلامي للمنتخب الجزائري، انه تم التوصل لاتفاق رسمي مساء اليوم الاثنين، بين الجهة المنظمة واتحادي الكرة الجزائري والمصري يقضي بإقامة المباراة يوم 16 أكتوبر بأبو ظبي بدلا من 17 من نفس الشهر، حتى يتسنى للاعبي الأهلي المصري اللحاق بمباراة فريقهم أمام سيمبا التنزاني في مسابقة الدوري الأفريقي.

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وفي سياق متصل، كشف عبود، في تصريحات للإذاعة الجزائرية ان المنتخب الجزائري سيلعب مباراة ودية أخرى ستجمعه بمنتخب الرأس الأخضر.

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